2019/12/17 | 14:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، أن الكتل السياسية توصلت لاتفاق بإختيار قانون انتخابات الدوائر المتعددة والترشيح الفردي.وقال المصدر إن “الكتل السياسية خلال اجتماع اليوم مع رئاسة البرلمان اتفقت على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتل السياسية تتفق على اعتماد قانون انتخابات الدوائر المتعددة والترشيح الفردي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتل السياسية تتفق على اعتماد قانون انتخابات الدوائر المتعددة والترشيح الفردي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).