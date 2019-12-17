وزير الخارجيّة يُشارك في المُنتدى العالميّ للاجئين في جنيف

2019/12/17 | 14:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارَكَ وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مُمثّلاً العراق في أعمال المُنتدى العالميّ للاجئين في جنيف الذي يهدف إلى إيجاد جُملة من الإجراءات العمليّة؛ لغرض تخفيف الضُغُوط على البلدان المُضيّفة للاجئين، […]

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