2019/12/17 | 14:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الثلاثاء، عن تخصيص اكثر من 4 مليارات دينار لإعادة اعمار وتأهيل شبكة المياه والطرق لمناطق شرقي مدينة الرمادي .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “حكومة الانبار المحلية خصصت مبلغ نحو اربعة مليارات و 600 مليون دينار لإعادة اعمار شبكتي المياه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخصص 4 مليارات لإعادة اعمار وتأهيل شبكتي المياه والطرق في الانبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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