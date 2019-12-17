2019/12/17 | 14:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: الكتل السياسية تتفق على صيغة شبه نهائية لقانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: الكتل السياسية تتفق على صيغة شبه نهائية لقانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).