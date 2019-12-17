انتهاء اجتماع الديمقراطي والتغيير بالتشديد على اشراك الكورد بأي تغيير في العراق

2019/12/17 | 14:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الثلاثاء على ضرورة عدم تهميش الكورد في اي تغيير يحصل في ادارة الحكم بالعراق.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القيادي في حركة التغيير عقب اجتماع جمع الحزبين اليوم، ان "عقدنا اجتماعا جيدا مع حركة التغيير ضمن اطار الاجتماعات السابقة ناقشنا فيه الاوضاع التي تشهدها الساحة حاليا خاصة الاضطرابات التي يشهدها العراق اضافة الى اوضاع المنطقة".

واضاف ان هذه الاوضاع تحتم على الاطراف الكوردستانية والحكومة ان تكون بمستوى المطلوب لان هذه الاضطرابات تحمل مخاطر من جهة وجهة اخرى هي فرصة لحماية شعب كوردستان".

وبشأن اعادة بناء العملية السياسية في العراق قال محمود انه "ينبغي ألّا يتم تهميشنا او لا نهمش انفسنا ويتحتم ان نشارك في عملية اعادة بناء العراق من جديد".

تتمة..

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