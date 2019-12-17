النائبة سميعة الغلاب تدعو إلى اختيار الكفوء والمهني في الكابينة الوزارية المقبلة

2019/12/17 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية، سميعة الغلاب، رئيس الوزراء المقبل ، إلى اختيار الكفوء والمهني في كابينته، وتقييم أداء الوزراء السابقين.

وطالبت الغلاب في بيان، رئيس الوزراء المقبل، بتقييم أداء الوزراء السابقين للإبقاء على المُنتج منهم خلال المدة الماضية من عمر الحكومة المنتهية ولايتها.

معربة عن املها بأن يراعي رئيس الحكومة المقبلة، دور بعض الوزراء والمسؤولين في الإنجازات المتحققة على أرض الواقع، ومدى تطبيقهم للبرنامج الحكومي، وتقييم ذلك وفق المبادئ الصحيحة واختيار الأكفأ ليكون في مكانه الصحيح.

وأشارت الغلاب، إلى أهمية إعادة النظر بكل من قدم للبلاد إنجازات قيمة، والاستفادة من خبراتهم، خصوصا وأن البعض منهم تجاوز كل الظروف العاتية، وتعرض للضغوط والابتزاز، بسبب مواقفه الوطنية، لكن الواقع العملي أثبت مصداقيته في العمل، لنقل البلاد إلى ضفة الأمان.

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