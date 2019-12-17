اغتيال ناشط من اهالي العامرية غربي بغداد يقدّم مساعدات للمتظاهرين

2019/12/17 | 14:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم مسلحون مجهولون ن اليوم الثلاثاء، على اغتيال صاحب محل للمواد الغذائية غربي العاصمة.وافادت تقارير الشرطة المحلية ، بأن “مجموعة مسلحة قامت باغتيال صاحب محل للمواد الغذائية في منطقة […]

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