حكم بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرّف

2019/12/17 | 14:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قضت محكمة باكستانية الثلاثاء بالإعدام للرئيس العسكري السابق برويز مشرّف غيابياً بعد إدانته بـ”الخيانة العظمى”، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية ، في خطوة غير مسبوقة في بلد يتمتع العسكريون فيه بحصانة من الملاحقة القضائية.وجاء في تغريدة لإذاعة باكستان أن “المحكمة الخاصة في إسلام أباد حكمت على الرئيس السابق برويز مشرّف بالإعدام في […]

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