الكويت.. تعيين حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

2019/12/17 | 14:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مرسوما صدر بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح.جانب من استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس الحكومة الشيخ صباح خالد الصباح واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكومة الجديدة قائلا: “أمامكم مسؤوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين لاسيما في هذه المرحلة الهامة، وعليكم […]

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