ما بحثه الكعبي باجتماع رؤساء الكتل

2019/12/17 | 14:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اجتماع لرؤساء وممثلي الكتل النيابية ، لبحث اللمسات الاخيرة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب تمهيدا للتصويت عليه خلال الايام القليلة القادمة […]

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