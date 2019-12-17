التربية تُحدد مواعيد امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للعام الحالي للمحافظات كافة🔻

2019/12/17 | 14:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية عن موعد اجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الاول من السنة ، بالإضافة الى تحديدها بدأ الامتحانات نهاية الكورس الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي […]

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