التربية تحدد مواعيد امتحانات نصف السنة وقرارات أخرى

2019/12/17 | 15:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلنت وزارة التربية عن موعد اجراء الامتحانات الخاصة بالنصف الاول من السنة، بالإضافة الى تحديدها بدأ الامتحانات نهاية الكورس الأول للصفوف المنتهية وغير المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020.

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