2019/12/17 | 15:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

اعلن مدير عام دائرة صحة الانبار خضير خلف شلال، عن افتتاح وحدتي الرنين المغناطيسي و المفراس الحلزوني الحديث في مستشفى الفلوجة التعليمي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة الانبار لـ" العهد نيوز": اعادة العمل بوحدتي الرنين المغناطيسي والمفراس الحلزوني في مستشفى الفلوجة التعليمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة الانبار لـ" العهد نيوز": اعادة العمل بوحدتي الرنين المغناطيسي والمفراس الحلزوني في مستشفى الفلوجة التعليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).