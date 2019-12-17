الكعبي يحث الكتل على ضرورة الاتفاق لتمرير قانون الانتخابات

2019/12/17 | 15:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الاتفاق لتمرير القانون ليكون مع مفوضية "مستقلة" أهم الضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة.

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