العراق والاردن يبحثان مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة

2019/12/17 | 15:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} التقى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم مع وزير الخارجيّة وشؤون المغتربين أيمن الصفديّ.وبحثا آفاق الارتقاء بآليّات التعاون بين البلدين، والقضايا الإقليميّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك.

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