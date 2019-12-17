العشرات يلفظون

2019/12/17 | 15:07 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الهجرة العراقية الثلاثاء عن عودة العشرات من النازحين الى ديارهم بعد سنوات من النزوح في مخيمات أُقيمت في محيط كركوك.

وكان النازحون- الذين فروا من جنوب غرب كركوك- يقطنون منذ عدة سنوات في مخيمات نُصبت في مناطق تقع الى الجنوب الشرقي للمدينة.

وقالت وزارة الهجرة في بيان تلقت كوردستان 24 نصاً منه، إن 91 نازحاً ممن كانوا يقطنون في مخيمات ليلان الأول وليلان الثاني ويحياوة عادوا الى مناطق سكناهم الأصلية في أقضية ونواحي وقرى محافظة كركوك.

وعلى الرغم هزيمة تنظيم داعش قبل عامين، إلا أن مئات الآلاف من الأسر لا تزال نازحة في مخيمات تقع داخل محافظاتها أو في إقليم كوردستان.

وقال مدير مكتب وزارة الهجرة في كركوك عمار صباح إن النازحين كانوا يرغبون بالعودة الى ديارهم وانهم نقلوا إليها بحافلات حكومية.

وشهد مخيم ليلان الأول عودة 31 نازحاً فيما شهد مخيم ليلان الثاني 44 نازحا الى جانب عودة 16 نازحا من مخيم يحياوة.

وأضاف صباح أن هؤلاء النازحين عادوا الى مناطقهم الأصلية في مناطق الحويجة والرشاد والرياض والزاب بالإضافة الى مناطق أطراف داقوق.

ونزح ما يقرب من ستة ملايين شخص الى مناطق داخل العراق وأخرى في إقليم كوردستان ودول مجاورة منذ أن أستولى داعش على ثلثي مساحة العراق عام 2014.

وبعد طرد داعش في حرب استمرت ثلاث سنوات، تسعى الحكومة العراقية الى إعادة النازحين الى منازلهم التي تضرر كثير منها بفعل المعارك.





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