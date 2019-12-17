الفائض التجاري لمنطقة اليورو يقفز أكثر من المتوقع

2019/12/17 | 15:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أظهرت بيانات تشرت اليوم الثلاثاء، أن الفائض التجاري لمنطقة اليورو المعدل في ضوء العوامل الموسمية ارتفع بأكثر من المتوقع في تشرين الأول مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وذلك بفضل انخفاض كبير في واردات الطاقة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الفائض التجاري للدول التي تستخدم العملة الموحدة البالغ عددها 19 ارتفع إلى 28 مليار يورو (30.9 مليار دولار) في أكتوبر تشرين الأول من 13.2 مليار قبل عام، بعد أن قفزت الصادرات 4.1 بالمئة وهبطت الواردات 3.2 بالمئة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا فائضا تجاريا بقيمة 17 مليار يورو في تشرين الأول.

تنتج منطقة اليورو ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، وهبطت واردات الطاقة للاتحاد بالكامل 7.7 % في الفترة من يناير كانون الثاني إلى تشرين الأول، مما يقلص الفجوة التجارية في قطاع الطاقة إلى 228.8 مليار يورو من 246.7 مليار في نفس الفترة قبل عام.

وبعد التعديل في ضوء التقلبات الموسمية، بلغ الفائض التجاري لمنطقة اليورو في تشرين الأول 24.5 مليار يورو، ارتفاعا من 18.7 مليار في أيلول، إذ زادت الصادرات بنسبة 2.1% ونزلت الواردات 0.9 % خلال الشهر.

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