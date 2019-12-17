بريجنت يدعو إلى ملاحقة قائد فيلق القدس قاسم سليماني لقيامه بقتل إيرانيين وعراقيين

2019/12/17 | 15:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا كبير الباحثين في معهد هادسون، مايكل بريجنت، الإدارة الأميركية إلى ملاحقة قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، لقيامه بقتل إيرانيين وعراقيين وسوريين ولبنانيين ولكونه أيضا مصنفا على لائحة الإرهاب ومدرجا على قائمة العقوبات.

وقال بريجنت، إن سليماني هدف عسكري ولا يفترض به أن يتنقل بحرية في العراق ويلتقط صورا مع قادة الميليشيات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تفعل شيئا ضد سليماني عبر استهدافه واحتجازه أو قتله.

ودعا بريجنت إلى ضرب الحرس الثوري الإيراني والبحرية الخاصة به، مطالبا بمعاقبة بعض قادة الميليشيات في العراق.

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