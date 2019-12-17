مصر تبحث تصنيع أسلحة جديدة بتكنولوجيا عالمية

2019/12/17 | 15:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بحثت وزارة الإنتاج الحربي في مصر، اليوم الثلاثاء، مع شركة CZ التشيكية نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الأنظمة والمعدات العسكرية الخاصة بالشركة إلى مصر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من التعاون مع الجانب التشيكي نقل التكنولوجيا الخاصة بتصنيع المسدسات والبنادق الآلية، حيث تم الاتفاق على التعاون بين شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى وشركة CZ التشيكية من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث توطين تصنيع بعض الأسلحة والمعدات العسكرية في مصر لتوفير احتياجات الجهات المصرية المعنية والتصدير".

ووفقا للبيان تم "الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تكون على تواصل دائم وتقوم بتنفيذ زيارات للمنشآت المتوفرة لدى الشركتين لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضح خطة طريق للتنفيذ".

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