2019/12/17 | 15:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفرجت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، عن صحفيين سعوديين مثليين تم توقيفهما منتصف تشرين الاول عندما أقرا لدى جمارك المطار بأنهما قادمين من السعودية ويعتزمان طلب اللجوء.

وقال محامي الصحفيين إنهما بانتظار البت في طلب لجوئهما.



وأفرج عن أحدهما يوم الماضي الجمعة، فيما أفرج عن الآخر اليوم الثلاثاء بسبب تأخر الإجراءات الرسمية، وفق المحامية، أليسون باتيسون، التي أكدت "يتم الإفراج عنه الآن".

وقرر الرجلان الهرب من بلدهما بعد استدعائهما للاستجواب من قبل السلطات السعودية عندما أصبحت علاقتهما المثلية معروفة.



وتجرم المملكة المثلية وتعاقب عليها بالإعدام.

يشار إلى أن أحدهما عمل لدى وزارة الإعلام السعودية، وكان يساعد وسائل الإعلام الدولية الزائرة.



ولم يتم الكشف عن تفاصيل عمل الصحفي الثاني.

ولدى وصولهما إلى أستراليا انتهيا من إجراءات الجوازات لكن تم توقيفهما بعدما استجوبتهما الكمارك.



ومنح الرجلان الآن تأشيرتين موقتتين ريثما يتم البت في طلبيهما ضمن إجراءات اللجوء المعتادة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أستراليا تفرج عن صحفيين سعوديين مثليين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أستراليا تفرج عن صحفيين سعوديين مثليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).