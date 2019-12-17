الإفراج عن صحافيين سعوديين “مثليين” أوقفا في أستراليا

2019/12/17 | 15:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أفرج عن صحافيين سعوديين مثليين أوقفا بعد أن طلبا اللجوء في أستراليا، بانتظار البت في طلبيهما، وفق ما أكدت محاميتهما الثلاثاء.ووصل الصحافيان إلى استراليا منتصف تشرين الأول/أكتوبر بتأشيرة سياحية، لكن مسؤولي الجمارك في المطار تنبهوا لهما، ثم تم توقيفهما عندما أقرّا بأنهما يعتزمان طلب اللجوء.وأفرج عن أحدهما الجمعة فيما أفرج عن الآخر […]

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