حفل فارس كرم بأستراليا يتحول إلى ساحة دماء

2019/12/17 | 15:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ شهد حفل المطرب اللبناني فارس كرم في مدينة ملبورن الأسترالية، نشوب مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة وأسفرت عن تعرض ستة أشخاص للطعن وغطت الدماء أرضية قاعة الحفل.وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المشاجرة بدأت بعد أن قام رجل بسحب سكين مطبخ عملاق في قاعة لا ميراج للمؤتمرات ثم اندلع القتال الذي أسفر عن […]

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