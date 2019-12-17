49 صحافيا قتلوا على مستوى العالم في 2019

2019/12/17 | 15:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ قتل 49 صحافيا على مستوى العالم عام 2019، على ما أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود الثلاثاء، في أدنى حصيلة للقتلى من الصحافيين في 16 عاما.وقالت المنظمة ومقرها باريس إن غالبية هؤلاء الصحافيين الذين يعتبر عددهم “منخفضا بشكل تاريخي”، قضوا في تغطية نزاعات في اليمن وسوريا وأفغانستان، محذرة من أن “الصحافة لا تزال مهنة […]

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