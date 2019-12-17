سهيل قبلان - شرائع المحبة الوردية

2019/12/17 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان وانطلق الهتاف من حنجرتيكلامهكالمشعل الوهاج يمسح الظلاممن العقول والقلوب والممارساتينير درب البشرالى الغد السعيدويضمن العيش الشريفوالحب للانسان في الانسانونكهة الكرامةوقلب كل واحد وواحدهزنبقةريحانةيسعى الى الاعراس دائمافي العلم والعملفي الفن والابداعفي الحب للاشياءأغنية ال......

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