وزير الداخلية يصادق على توطين رواتب منتسبي الوزارة

2019/12/17 | 15:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

صادق وزير الداخلية، ياسين الياسري، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019) على توطين رواتب منتسبي الوزارة.

وقال الوزير في بيان أورده مكتبه الإعلامي، إن "منسوبي وزارة الداخلية قدموا على مدى السنوات الماضية تضحيات كبيرة من أجل أن ينعم أبناء الشعب العراقي بالأمن والسلام"، مبيناً أنه "ومنذ تسنمه لمهام عمله وزيراً للداخلية أولى اهتماماً خاصاً بقوى الأمن الداخلي تثميناً لمواقفهم البطولية وكجزء بسيط من رد الجميل على تضحياتهم".

وأضاف أنه "تم التعاقد مع عدد من المصارف التي حددها البنك المركزي لتوطين رواتب العاملين في هذه الوزارة كافة، لافتاً إلى أنه "سيتم المباشرة بالعمل بعد إصدار البطاقات الالكترونية ومنحها لمنسوبينا".

وأوضح وزير الداخلية، أن "اجراء التوطين جاء بعد تنظيم عدد من الاجتماعات مع السادة المسؤولين وعقد مؤتمر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيراً إلى إن "المصارف التي تم التعاقد معها هي الرافدين والرشيد والدولي والتنمية الدولي والأهلي العراقي والجنوب الاسلامي والعالم الإسلامي".

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