الحكم بالسجن ست سنوات لـ ملا طلال !!

2019/12/17 | 15:49 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

حكمت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الثلاثاء بالسجن ست سنوات علىالنائب محمود ملا طلال بتهمة تقاضي رشوة، بعدما ألقي القبض عليه خلال كمين محكم من قبل هيئة النزاهة قبل نحو شهر.وبعد التأكد من صحة الادلة التي قدمتها هيئة النزاهة، والتي تشير إلى تقاضيه رشوة من إحدى الشركات المرتبطة ب...

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