الحشد واجه ليلةً صعبة.. “داعش” يعود إلى جنوب الموصل

2019/12/17 | 15:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق واجهت قوات #الحشد_الشعبي، أمس الاثنين، ليلة صعبة بعد مهاجمة مجاميع من تنظيم “#داعش” منطقة الحضر جنوبي #الموصل، وانتهت بمقتل عناصر التنظيم.وذكر الحشد في بيان، أنه […]

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