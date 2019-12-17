هشام السهيل : لاتوافق سياسيا على اي اسم متداول حاليا لمنصب رئيس الوزراء

2019/12/17 | 16:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد عضو مجلس النواب عن كتلة وطن هشام السهيل اهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية الخاصة بمنصب رئيس الوزراء.

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