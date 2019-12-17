أمير الكويت يلتقي أعضاء الحكومة الجديدة: أمامكم مسؤوليات كبيرة

2019/12/17 | 16:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، أهمية المرحلة الراهنة، التي تتطلب جهدا كبيرا وتحملا للمسؤوليات الملقاة على أعضاء الحكومة الجديدة.

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