بالاسماء.. 27 نائباً يلتقون برهم صالح عصر لحسم اسم رئيس الوزراء

2019/12/17 | 16:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشفت مصادر سياسية مطلعة ،اليوم الثلاثاء، عن تشكيل تكتل برلماني جديد يقف مع الحراك الشعبي ويؤيد التظاهرات في المحافظات، مبينا ان وفد من هذا التكتل سيعقد اجتماعاً عصر اليوم مع رئيس الجمهورية برهم صالح لبحث اختيار رئيس الوزراء الجديد.الاسماء المطروحة احترقت جميعها! واشارت المصادر التي تحدثت لـ”يس عراق”، عن “استبعاد جميع […]

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