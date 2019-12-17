وزير الداخلية يصادق على توطين رواتب منتسبي الوزارة

2019/12/17 | 16:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

صادق وزير الداخلية، ياسين الياسري، اليوم الثلاثاء، على توطين رواتب منتسبي الوزارة.

وذكر الوزير في بيان أورده مكتبه الإعلامي، إن "منسوبي وزارة الداخلية قدموا على مدى السنوات

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