صحف عبرية تربط فوز

2019/12/17 | 16:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت صحف عبرية، أن علاقة رئيس وزراء بريطانيا المنتخب حديثاً، بوريس جونسون، مع الكيان الصهيوني قد تكون السلاح السري، الذي ساعده على تحقيق

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