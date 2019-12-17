تفاصيل ما دار بين الكعبي ورؤساء الكتل بشأن حسم قانون الانتخابات

2019/12/17 | 16:09 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الثلاثاء، اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة حسم مشروع قانون الانتخابات.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان، في بيان تلقته /SNG/، ان الكعبي، ترأس اجتماعا ضم رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة حسم مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، حيث شدد على ضرورة الاسراع بالتصويت ...

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