ضبط كمية كبيرة من المخدرات في مطار بموسكو

2019/12/17 | 16:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اكتشف رجال الجمارك في مستودع مطار فنوكوفو بموسكو كمية كبيرة من مادة ميثادون المخدرة لم يعلن عنها في الوثائق المرفقة، وهي في طريقها من ألمانيا إلى طاجيكستان.

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