العتبة الحسينية تكشف موعد انجاز معمل إنتاج أدوية بمواصفات عالمية

2019/12/17 | 16:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت شركة خيرات السبطين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة عن مواصلة العمل بمشروع مصنع انتاج الادوية في محافظة كربلاء بهدف تشجيع الصناعة الوطنية وتشغيل الايدي العاملة في البلد.

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