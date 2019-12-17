حكم بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق


حكم بإعدام الرئيس الباكستاني الأسبق
2019/12/17 | 16:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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