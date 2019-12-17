فيديو: ليلى علوي تبكي أمام طلاب جامعة عين شمس

2019/12/17 | 16:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تأثرت الفنانة ليلي علوي، أثناء تسلمها درع تكريمها من جامعة عين شمس في مصر، اليوم الثلاثاء، وقالت باكية: “التكريم ده بالنسبالي أهم تكريم عشان بقالي 29 سنة مدخلتش الجامعة، ويوم ما أدخل استلم درع تكريمي من جامعتي”، مشيرة إلى أنها تخرجت في كلية التجارة.وأكد الدكتور نظمي عبدالحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، أن […]

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