مستشار الحلبوسي: البرلمان ليس مجبرا على الاجابة عن سؤال رئيس الجمهورية بشأن الكتلة الاكبر

2019/12/17 | 16:09 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد كامل الدليمي، مستشار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، ان البرلمان ليس مجبرا على الاجابة عن سؤال رئيس الجمهورية بشأن الكتلة الاكبر.وقال...

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