زيدان : الفريق الملكي جاهز لمواجهة الغريم التاريخي في “الكلاسيكو”

2019/12/17 | 16:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الكلاسكيو، ضد الغريم التقليدي برشلونة، غدًا الأربعاء، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة في الليجا.وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: “تأمين الكلاسيكو؟ القواعد معروفة، وهذا أمر يُدركه الجميع، ولست بحاجة لشرح المزيد”.وأضاف: “في النهاية يجب علينا أن نلعب بكامل […]

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