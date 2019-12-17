نائب: يجب إلغاء أوامر نقل المديرين الصادرة بعد استقالة الحكومة

2019/12/17 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد النائب أحمد الجبوري، على ضرورة إلغاء جميع أوامر نقل المديرين وكبار الموظفين، الصادرة بعد استقالة الحكومة.

ووصف الجبوري في تغريدة على تويتر، جميع أوامر النقل للمديرين والموظفين الكبار، التي صدرت من قبل الوزراء بعد قبول استقالة الحكومة في الأول من الشهر الجاري، وصفها بأنها باطلة وفاسدة، مطالبا الحكومة الجديدة بإلغائها لأنها تخدم المصالح الشخصية والحزبية، فيما أشار الجبوري الى مطالبة هيئة النزاهة بفتح تحقيق بشأن تلك الأوامر.

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