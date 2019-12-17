كاسيميرو : فالفيردي أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم

2019/12/17 | 16:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كال البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، المديح لزميله الشاب فيدي فالفيردي، مُشيرًا إلى أنه من أهم اللاعبين في صفوف الميرنجي في الفترة الحالية.وقال كاسيميرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “فالفيردي هو لاعب خط وسط أكثر من كونه محور ارتكاز، وقلت سابقًا أنه في رأيي سيكون أحد أفضل لاعبي خط الوسط […]

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