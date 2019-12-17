بالوثائق.. بغداد اليوم تنشر نص حكم القضاء بحق النائب محمود ملا طلال

2019/12/17 | 16:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تنشر وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، الثلاثاء 17 كانون الأول 2019، نص حكم مجلس القضاء الأعلى بحق النائب محمود ملا طلال بتهمة الرشوة.

وجاء في الوثائق، التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، والصادرة من القضاء: "حكمت المحكمة على محمود عبد الرضا طلال العتبي بالسجن المؤقت لمدة ستة سنوات، وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار وفقا لاحكام مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم 160 لسنة 1983".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيأة النزاهة، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة مكافحة الفساد المركزيَّة، أشارت إلى إصدار المحكمة حكماً حضورياً بالسجن مُدةَّ ست سنواتٍ مع غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب للدورة الحالية، موضحةً أن قرار الحكم جاء على خلفيَّة تنفيذ الدائرة عمليَّة ضبطٍ بحق المتهم".

وبينت، أن "عمليَّة الضبط جاءت بعد تلقيها بلاغاً يتضمن نية المتهم تسلم مبلغٍ قدره (150.000) ألف دولارٍ مقابل الكف عن عرقلة أعمال إحدى الشركات".

وكشف مصدر مطلع أن "هيأة النزاهة أصدرت حكماً بالسجن بحق النائب الحالي عن تيار الحكمة محمود ملا طلال بتهمة الرشوة".

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محكمة مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالسجن ست سنوات بعد ضبطه متلبساً باستلامه الرشوة بالجرم المشهود".

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