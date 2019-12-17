تفاصيل ومزايا أندرويد 2020.. ترجمة فورية وأشياء أخرى

2019/12/17 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يترقب مستخدمو الهواتف الذكية “غير أبل” نظام تشغيل “أندرويد 2020” بميزات جديدة تلائم العام المقبل، وذلك بعد إعلان شركة كوالكوم الأمريكية عن أحدث معالجاتها Snapdragon 865.

وستعتمد معظم الهواتف الذكية 2020، وأبرزها سلسلة هواتف سامسونج (Galaxy S11) التي ستُعلن عنها سامسونج في فبراير المقبل على المشغل الجديد.

في التقرير التالي تستعرض العين الإخبارية أهم ميزان أندرويد 2020:

فيديوهات بدقة الـK8مع أندرويد 2020 سيعمل هاتفك الجديد على شبكات الجيل الخامس 5G، مع قدرته على التقاط فيديوهات تصل دقتها إلى 8K بسرعة 60 إطارا في الثانية ما يمثل 4 أضعاف عدد وحدات البكسل بدقة 4K.

إلى جانب وجود معالج صور جديد Spectra 480 قادر على معالجة 2 جيجابيكسل في الثانية، وهذا يعني تشغيل العديد من الكاميرات في الوقت نفسه، بحيث يمكنك التنقل لحظيا بين الكاميرا المقربة، وكاميرا الزاوية العريضة والكاميرا الفائقة العرض.

مستشعر بصمات الأصابع أكثر أماناوفق ما أعلنته كوالكوم، فإن النظام الجديد سيعتمد على استخدام 3D Sonic Max وهو أحدث إصدار من مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية الذي يعطى مزيدا من الأمان من خلال المصادقة المتزامنة بإصبعين بجانب سهولة الاستخدام بل إنه يمكن من قياس معدل ضربات القلب.

نقاء أعلى في الشاشةكما يدعم معالج Snapdragon 865 معدلات تحديث للشاشة تصل إلى 144 هيرتز، الأمر الذي يجعل الرسومات والتصفح أكثر سلاسة وانسيابية، ويتيح استخدام الألعاب بشكل أسهل.

هواتف الذكاء الاصطناعيوسيعتمد النظام الجديد على الذكاء الاصطناعي ومعالجة الأصوات، فإذا كنت في مكان به صوت عال وصخب سيعمل هاتفك على رفع مستوى الصوت تلقائيا حال كنت تجري مكالمة هاتفية، وهو أيضا قادر على معرفة موقعك إذا كنت تتحرك أو ثابتا بجانب الاتجاهات.

ترجمة فوريةوأعلنت شركة كوالكوم أن معالجها الجديد مزود بتقنية Sensing Hub التي تتيح الكشف عن الصوت بدقة ما يتيح الترجمة الفورية للأحاديث من لغة إلى لغة أخرى، وكل ذلك دون استهلاك البطارية.العين الاخبارية

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