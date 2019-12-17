طلبة في جامعة ذي قار ينظمون ماراثونا رياضيا

2019/12/17 | 16:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..نظم طلبة في جامعة ذي قار ، صباح اليوم الثلاثاء ، ماراثونا رياضيا ، يندرج ضمن الفعاليات الاسبوعية للمعتصمين .وشارك عشرات الطلبة والطالبات ، في المارثون الذي انطلقت منافساته من جسر الزيتون الى جسر الحضارات في مدينة الناصرية .

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