السوداني: إيران لاتدعمني وحصلت على موافقات مبدئية من كتل واحزاب سياسية

2019/12/17 | 16:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قال الوزير السابق، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن إيران لا تدعم ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، منوها إلى رفض ترشيحه من قبل التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر “رسمياً”، رغم توافق برنامجه الحكومي مع مطالب ما سماهم “المتظاهرين الحقيقيين”.وذكر السوداني، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “العربي الجديد”، وتابعتها المستقلة : “تقدمت بالترشيح […]

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