العراق يقطع شرايين الاستيراد من إيران

2019/12/17 | 16:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت وزارة #الزراعة العراقية، عن إيقاف استيراد العشرات من المنتجات #الزراعية والحيوانية أغلبها تأتي من #إيران، في خطوة تقول السلطات إنها لدعم المنتجات المحلية.وللمرة الأولى […]

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