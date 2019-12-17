ميسي يتحدث عن الكلاسيكو وتأثير هازارد في اختراق الدفاع

2019/12/17 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ مع اقتراب موعد الكلاسيكو الإسباني، تحدث نجم ​برشلونة​ الأرجنتيني ليونيل ميسي عن عدد من الأمور، بما في ذلك سبب ظهور برشلونة بشكل أفضل ضد منافسيهم عندما يلعبون في سانتياغو بيرنابيو.

وقال ميسي "عندما نلعب في البيرنابيو، يتم إنشاء العديد من المساحات.



يهاجموننا أكثر لأنهم ملتزمون كفريق مضيف ويدفعهم الناس إلى ذلك.



في الكامب نو، يلعبون نوعًا آخر من المباريات، ويتمركزون في الخلف قليلاً، إنهم أقرب إلى بعضهم البعض ولديهم لاعبين سريعين جدًا في المقدمة.



في البيرنابيو، نلعب 90 دقيقة بالتساوي.



هنا تصبح المباراة أكثر تعقيدًا".

وعندما سئل عما إذا كان إيدين ​هازارد​ قادرًا على ملء الفراغ الذي تركه كريستيانو رونالدو في تشكيلة مدريد على المدى الطويل، أجاب ميسي قائلاً "هازارد عالي الجودة.



إنه لاعب كرة قدم مختلف يمكن أن يخترق الدفاع، لكني أعتقد انه يختلف عن كريستيانو، مع خصائص مختلفة.



من الصعب جدًا استبدال كريستيانو، لكن هازارد لاعب رائع أيضًا".

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