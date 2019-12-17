2019/12/17 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفذت قوات اللواء السابع في الحشد الشعبي والجيش، اليوم الثلاثاء، عملية تفتيش ضمن قاطع عمليات اللواء شرق الأنبار في المناطق المحاذية لقضاء الكرمة.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية أمنية واسعة في المناطق المحاذية لقضاء الكرمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي والجيش ينفذان عملية أمنية واسعة في المناطق المحاذية لقضاء الكرمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).