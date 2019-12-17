القبض على أحد الارهابيين الممولين لعصابات داعش الارهابي في كركوك

2019/12/17 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن جعفر البطاط، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد ممولي عصابات داعش في محافظة كركوك

وقال البطاط في بيان

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