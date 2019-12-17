2019/12/17 | 17:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب الامريكي ينشر تقريرا بتهم عزل ترامب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/17 | 17:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب الامريكي ينشر تقريرا بتهم عزل ترامب) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب الامريكي ينشر تقريرا بتهم عزل ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).